Юрий Пунтус: «Если матчи разделяют не два, а три дня, никакого переноса быть не должно. Я против торга, как на рынке»

Главный тренер мозырской «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал предложение поменять местами 20-й и 21-й туры.

«Поединки могут переноситься из-за участия команды в еврокубках в том случае, если игры разделяют два дня. Тогда возможно на сутки сместить матч, чтобы на восстановление и подготовку к следующей встрече было три дня. А если время выдерживается, никакого переноса быть не должно. В данной же ситуации идет торг, как на рынке: каких мнений будет больше, та и правда. Я против такого подхода.

Но коли это есть, то как главный тренер скажу две вещи. Во-первых, понимаю просьбу и заинтересованность Ермаковича только потому, что его очень уважаю, мы в хороших отношениях. Во-вторых, я тоже заинтересован в переносе, потому что нам предлагают сыграть с БАТЭ 27-го числа. Можно, конечно, обидеться на то, что нас сильно не уважают, но у увеличится вероятность отобрать очки у играющего не основным составом или уставшего БАТЭ», – сказал Пунтус.