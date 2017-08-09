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Юрий Пунтус: «Если матчи разделяют не два, а три дня, никакого переноса быть не должно. Я против торга, как на рынке»
09.08.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер мозырской «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал предложение
«Поединки могут переноситься из-за участия команды в еврокубках в том случае, если игры разделяют два дня. Тогда возможно на сутки сместить матч, чтобы на восстановление и подготовку к следующей встрече было три дня. А если время выдерживается, никакого переноса быть не должно. В данной же ситуации идет торг, как на рынке: каких мнений будет больше, та и правда. Я против такого подхода.
Но коли это есть, то как главный тренер скажу две вещи. Во-первых, понимаю просьбу и заинтересованность Ермаковича только потому, что его очень уважаю, мы в хороших отношениях. Во-вторых, я тоже заинтересован в переносе, потому что нам предлагают сыграть с БАТЭ 27-го числа. Можно, конечно, обидеться на то, что нас сильно не уважают, но у
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Юрий Пунтус: «Если матчи разделяют не два, а три дня, никакого переноса быть не должно. Я против торга, как на рынке»
Главный тренер мозырской «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал предложение БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры.
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