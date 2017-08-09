Пресс-служба АБФФ: «Поменять местами 20 и 21 туры чемпионата может исполком федерации с учетом мнения Совета клубов»

Пресс-служба АБФФ прокомментировала предложние БАТЭ поменять местами 20 и 21 туры высшей лиги.

– На ходатайство БАТЭ в федерации отреагировали точно так же, как на обращения любого клуба, являющегося членом АБФФ. Пока нет решения по данному вопросу.

– Кто может принять это решение?

– Исполком федерации с учетом мнения Совета клубов, – заявили в пресс-службе.

БАТЭ хочет поменять туры чемпионата местами. Так вообще можно?