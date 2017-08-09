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Пресс-служба АБФФ: «Поменять местами 20 и 21 туры чемпионата может исполком федерации с учетом мнения Совета клубов»
09.08.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба АБФФ прокомментировала предложние БАТЭ поменять местами 20 и 21 туры высшей лиги.
– На ходатайство БАТЭ в федерации отреагировали точно так же, как на обращения любого клуба, являющегося членом АБФФ. Пока нет решения по данному вопросу.
– Кто может принять это решение?
– Исполком федерации с учетом мнения Совета клубов, – заявили в пресс-службе.
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Пресс-служба АБФФ: «Поменять местами 20 и 21 туры чемпионата может исполком федерации с учетом мнения Совета клубов»
Пресс-служба АБФФ прокомментировала предложние БАТЭ поменять местами 20 и 21 туры высшей лиги.
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