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Футбольный агент Исаев перечислил Долидовичу 200 рублей

09.08.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал кампанию лыжника Сергея Долидовича по сбору средств для участия спортсмена в Олимпийских Играх-2018.

Он перевел на счет спортсмена 200 белорусских рублей.

Отметим, это не единственное крупное пожертвование. В настоящее время пожертвования на сумму от 100 рублей совершили десять доноров.

По состоянию на 23:00 9 августа собрано 2530 рублей из необходимых 30 тысяч.

Валерий Исаев: «Помощью Долидовичу выражаю свое отношение ко всей этой бюрократической системе Минспорта»

 
 
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Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал кампанию лыжника Сергея Долидовича по сбору средств для участия спортсмена в Олимпийских Играх-2018.

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