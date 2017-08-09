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Футбольный агент Исаев перечислил Долидовичу 200 рублей
09.08.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал кампанию лыжника
Он перевел на счет спортсмена 200 белорусских рублей.
Отметим, это не единственное крупное пожертвование. В настоящее время пожертвования на сумму от 100 рублей совершили десять доноров.
По состоянию на 23:00 9 августа собрано 2530 рублей из необходимых 30 тысяч.
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Белорусский футбольный агент Валерий Исаев поддержал кампанию лыжника Сергея Долидовича по сбору средств для участия спортсмена в Олимпийских Играх-2018.
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