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Белорусские баскетболисты обыграли Португалию во Дворце спорта

09.08.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Национальная мужская сборная Беларуси по баскетболу взяла верх над командой Португалии со счетом 78:75, сообщает корреспондент Sputnik.

В среду, 9 августа, в столичном Дворце спорта состоялся поединок пре-квалификации Чемпионата мира по баскетболу-2019.

Белорусские баскетболисты обыграли Португалию во Дворце спорта
© Sputnik / Виктор Толочко
Начало поединка Беларусь - Португалия

Встреча завершилась со счетом 78:75 (26:10, 10:23, 17:16, 25:26). Самым результативными у хозяев стали сразу три игрока Артем Параховский, набравший 16 очков. Следом идут Дмитрий Полещук и Виталий Лютыч, на счету которых по 12 баллов. 

Белорусские баскетболисты обыграли Португалию во Дворце спорта
© Sputnik / Виктор Толочко
Форвард Никита Мещеряков в атаке

Белорусы, выступающие в предварительной группе D, смогли реабилитироваться после поражения в Болгарии. На минувшей неделе подопечные Александра Крутикова проиграли на выезде болгарской сборной (68:78).

Положение команд в группе D:

  1. Болгария — 4 очка (2 матча) 
  2. Беларусь — 3 (2)
  3. Португалия — 2 (2) 

В квалификации мирового первенства, старт которой запланирован на ноябрь этого года, примут участие две лучшие команды из четырех предварительных групп. 
Следующий матч белорусская сборная проведет 16 августа против команды Болгарии в Falcon club в Минске. 19 августа белорусы отправятся в Португалию.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь значительно улучшила свои шансы на попадание в квалификацию мирового первенства 2019 года.

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