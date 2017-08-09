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Белорусские баскетболисты обыграли Португалию во Дворце спорта
09.08.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Национальная мужская сборная Беларуси по баскетболу взяла верх над командой Португалии со счетом 78:75, сообщает корреспондент Sputnik.
В среду, 9 августа, в столичном Дворце спорта состоялся поединок пре-квалификации Чемпионата мира по баскетболу-2019.
© Sputnik / Виктор Толочко
Начало поединка Беларусь - Португалия
Встреча завершилась со счетом 78:75 (26:10, 10:23, 17:16, 25:26). Самым результативными у хозяев стали сразу три игрока Артем Параховский, набравший 16 очков. Следом идут Дмитрий Полещук и Виталий Лютыч, на счету которых по 12 баллов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Форвард Никита Мещеряков в атаке
Белорусы, выступающие в предварительной группе D, смогли реабилитироваться после поражения в Болгарии. На минувшей неделе подопечные Александра Крутикова проиграли на выезде болгарской сборной (68:78).
Положение команд в группе D:
В квалификации мирового первенства, старт которой запланирован на ноябрь этого года, примут участие две лучшие команды из четырех предварительных групп.
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Беларусь значительно улучшила свои шансы на попадание в квалификацию мирового первенства 2019 года.
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