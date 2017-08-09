Белорусские баскетболисты обыграли Португалию во Дворце спорта

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Национальная мужская сборная Беларуси по баскетболу взяла верх над командой Португалии со счетом 78:75, сообщает корреспондент Sputnik.

В среду, 9 августа, в столичном Дворце спорта состоялся поединок пре-квалификации Чемпионата мира по баскетболу-2019.



© Sputnik / Виктор Толочко Начало поединка Беларусь - Португалия

Встреча завершилась со счетом 78:75 (26:10, 10:23, 17:16, 25:26). Самым результативными у хозяев стали сразу три игрока Артем Параховский, набравший 16 очков. Следом идут Дмитрий Полещук и Виталий Лютыч, на счету которых по 12 баллов.



© Sputnik / Виктор Толочко Форвард Никита Мещеряков в атаке

Белорусы, выступающие в предварительной группе D, смогли реабилитироваться после поражения в Болгарии. На минувшей неделе подопечные Александра Крутикова проиграли на выезде болгарской сборной (68:78).

Положение команд в группе D:



Болгария — 4 очка (2 матча) Беларусь — 3 (2) Португалия — 2 (2)

В квалификации мирового первенства, старт которой запланирован на ноябрь этого года, примут участие две лучшие команды из четырех предварительных групп.

Следующий матч белорусская сборная проведет 16 августа против команды Болгарии в Falcon club в Минске. 19 августа белорусы отправятся в Португалию.