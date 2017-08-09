Белорусский таэквондист Силла пропустит 4 года из-за мельдония

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по апелляции белорусского таэквандиста Армана-Маршалла Силлы — спортсмен дисквалифицирован на четыре года, сообщили Sputnik в Национальном антидопинговом агентстве Беларуси (НАДА).



© Sputnik Павел Лисицын Гагиев: в одном Силле мельдония было больше, чем у всех легкоатлетов

Летом прошлого года допинг-проба белорусского таэквондиста показала, что в его организме в большой концентрации находился запрещенный препарат мельдоний. Из-за этого Силла не смог поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Белорусская федерация таэквондо провела собственное расследование и разрешила спортсмену выступать, но позже Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию.

"Апелляция, поданная 17 января 2017 года Всемирным антидопинговым агентством на решение, вынесенное Дисциплинарной Комиссией ОО "Белорусская федерация таэквондо" 23 ноября 2016 года по делу Армана-Маршалла Силлы удовлетворена. Арман-Маршалл Силла наказывается четырехлетним сроком дисквалификации, начиная с даты вступления в силу арбитражного решения САS. Любой период временного отстранения или дисквалификации, успешно соблюденный Арманом-Маршаллом Силлой до вступления в силу этого арбитражного решения САS, должен быть засчитан в счет общего срока дисквалификации", — цитирует НАДА решение CAS.

Кроме того, все результаты соревнований, достигнутые белорусским спортсменом с 13 июля 2016 года (включительно) до 11 августа 2016 года, аннулируются.

"Все другие заявления и ходатайства об освобождении от ответственности отклоняются", — говорится в заявлении.

Таким образом, дисквалификация спортсмена продлится с 20 июля 2017 года по 6 апреля 2021 года.

Раннее СМИ сообщили, что Силла может завершить карьеру из-за дисквалификации.