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«Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 млн евро

10.08.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Мерсисайдцы отклонили и второе предложение по 25-летнему бразильцу – в размере 85 миллионов евро плюс 15 млн в виде бонусов. При этом руководство «Ливерпуля» подчеркнуло, что Коутиньо не продается и вопрос на этом закрыт.

Ранее английский клуб отказался продать хавбека каталонцам за 80 млн.

 
 
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«Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

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