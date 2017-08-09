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«Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 млн евро
10.08.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».
Мерсисайдцы отклонили и второе предложение по 25-летнему бразильцу – в размере 85 миллионов евро плюс 15 млн в виде бонусов. При этом руководство «Ливерпуля» подчеркнуло, что Коутиньо не продается и вопрос на этом закрыт.
Ранее английский клуб отказался продать хавбека каталонцам за 80 млн.
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«Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».
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