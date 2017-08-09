«Ливерпуль» отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 млн евро

«Ливерпуль» по-прежнему не намерен отпускать полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Мерсисайдцы отклонили и второе предложение по 25-летнему бразильцу – в размере 85 миллионов евро плюс 15 млн в виде бонусов. При этом руководство «Ливерпуля» подчеркнуло, что Коутиньо не продается и вопрос на этом закрыт.

Ранее английский клуб отказался продать хавбека каталонцам за 80 млн.