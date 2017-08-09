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«МЮ» начал переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте
10.08.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» намерен заключить новое соглашение с форвардом Златаном Ибрагимовичем, выступавшим за манкунианцев в прошлом сезоне.
Английский клуб уже начал соответствующие переговоры с 35-летним шведом, находящимся в статусе свободного агента.
В апреле Ибрагимович получил травму крестообразных связок колена и вернется в строй не раньше декабря.
В 46 матчах за «МЮ» в прошлом сезоне нападающий забил 28 голов.
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«Манчестер Юнайтед» намерен заключить новое соглашение с форвардом Златаном Ибрагимовичем, выступавшим за манкунианцев в прошлом сезоне.
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