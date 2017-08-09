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Кубок Салея. «Шахтер» сыграет с «Динамо-Молодечно», «Витебск» – «Неман» и другие матчи
10.08.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Салея
Группа А
Шахтер Солигорск – Динамо-Молодечно
10 августа, 18.15. Солигорск, Спортивно-зрелищный комплекс
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Юность – Беларусь U-20
10 августа, 19.00. Минск, «Чижовка-Арена»
Брест – Црвена Звезда
10 августа, 19.00. Брест, Ледовый дворец
Положение команд: Юность – 3 (1), Брест- 0 (0), Шахтер – 0 (0), Беларусь U-20 – 0 (0), Динамо-Молодечно – 0 (0), Црвена Звезда – 0 (0), Химик – 0 (1).
Группа В
Витебск – Неман
10 августа, 19.00. Витебск, Дворец спорта
Положение команд: Витебск – 0 (0), Гомель – 0 (0), Металлург – 0 (0), Неман – 0 (0), Могилев – 0 (0), Лида – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Салея Группа А Шахтер Солигорск – Динамо-Молодечно 10 августа, 18.15.
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