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Сергей Фурсенко: «Кокорин способен стать лучшим футболистом Европы»

10.08.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о потенциале форварда команды Александра Кокорина.

«Если честно, до возвращения в клуб я следил за «Зенитом», но особо не внедрялся в процесс. Но когда видел тренировки, то одно движение, один финт Кокорина для человека, который любит футбол, уже все объясняло.

Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Безусловно, он особенный. Его потенциал колоссален. Если он реализует все, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

Правда ли, что «Краснодар» предлагал обменять Кокорина на Смолова? Предложений было столько, что и не посчитаешь, но у меня никогда не было мыслей, что он может покинуть команду.

Честно сказать, Кокорин — очень хороший, простой, комфортный парень. Он занимается благотворительностью, никому об этом не говоря. Ведь в той же работе прессы самое простое — выцепить негативную деталь и начать ее смаковать. Для этого не нужно профессионализма — это очень просто: просто взять и обмазать кого-то веществом», — сказал Фурсенко.

 
 
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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о потенциале форварда команды Александра Кокорина.

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