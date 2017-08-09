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Долидович за сутки собрал свыше 2500 рублей из 30000 для участия в Играх-2018
10.08.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович за сутки собрал свыше 2500 рублей для участия в Играх-2018.
Напомним, что всего для подготовки спортсмену необходимо 30000 рублей.
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Белорусский лыжник Сергей Долидович за сутки собрал свыше 2500 рублей для участия в Играх-2018.
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