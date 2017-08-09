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Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Беларусь осталась на 71-м месте

10.08.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси сохранила за собой 71-е месте в августовском рейтинге ФИФА.

Сборная Бразилии сместила с первого места команду Германии. На четвертую строчку поднялась Швейцария, а на пятую – Польша.

1. (2) Бразилия – 1604 очка

2. (1) Германия – 1549

3. (3) Аргентина – 1399

4. (5) Швейцария – 1329

5. (6) Польша – 1319

6. (4) Португалия – 1267

7. (7) Чили – 1250

8. (8) Колумбия – 1208

9. (10) Бельгия – 1194

10. (9) Франция – 1157

71. (71) Беларусь – 503

 
 
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Сборная Беларуси сохранила за собой 71-е месте в августовском рейтинге ФИФА.

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