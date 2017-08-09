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«Витебск» – «Нафтан». Сидоренков будет руководить командой гостей
10.08.2017 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков продолжает находиться в должности.
После разгромного (0:4) поражения от минского «Динамо» он подал заявление об отставке, однако оно не получило ход.
В частности, Сидоренков будет руководить командой в гостевом матче с «Витебском». Поединок пройдет 12 августа и стартует в 19.00.
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков продолжает находиться в должности.
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