«Витебск» – «Нафтан». Сидоренков будет руководить командой гостей

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков продолжает находиться в должности.

После разгромного (0:4) поражения от минского «Динамо» он подал заявление об отставке, однако оно не получило ход.

В частности, Сидоренков будет руководить командой в гостевом матче с «Витебском». Поединок пройдет 12 августа и стартует в 19.00.