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«МЮ», «Челси» и «Ювентус» готовы выкупить Серджи Роберто за отступные

10.08.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто может сменить команду.

В услугах 25-летнего испанца заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Все три клуба готовы выплатить 40 миллионов отступных и вдвое увеличить зарплату футболиста.

Роберто хотел бы продолжать выступать за «Барселону», но опасается за свое игровое время. Новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде вернул его с позиции правого защитника в центр поля, где в основе, как ожидается, должны играть Бускетс, Ракитич и Иньеста.

На этой неделе агент игрока встретился с руководством «Барселоны». Клуб намерен продлить с Роберто контракт, рассчитанный до лета 2019 года.

 
 
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Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто может сменить команду.

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