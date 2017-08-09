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Долидович завел блог на Tribuna.com

10.08.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович завел блог на Tribuna.com.

«Наверняка вы что-то читали обо мне на «Трибуне» за последние дни. Я лыжник, мне 44 года и я хочу поехать на седьмую для себя Олимпиаду. Для подготовки к Играм я и организовал сбор средств на «Талаке».

На первую Олимпиаду от Беларуси я поехал в 1994 году. Наверное, кто-то из вас тогда еще не родился :). У меня хватает историй и опыта, и этим я хотел бы поделиться. Ребята из Tribuna.com предложили завести свой блог, а также помощь в его наполнении, и я этому дико рад. Во-первых, мое основное занятие сейчас – это тренировки. Помимо того, что нужно собрать деньги для участия в отборочных соревнования, там ведь нужно еще и побеждать :).

Во-вторых, лыжи – явно не тот вид спорта, про который много известно широкой публике. Но за те долгие годы, что я варюсь в этом котле, накопилось столько историй, что их непременно стоит рассказать. Поверьте, даже некоторые рассказы футболистов покажутся вам детским лепетом. Готов делиться любыми подробностями жизни лыжников – как на трассе, так и вне нее.

В ближайшее время расскажу о том, как идет сбор средств и на какие расходы мне нужны деньги. Ну, и, пожалуй, пора вступить в диспут с нашей великолепной федерацией, которая за последние дни уже успела много наговорить. А дальше уже все зависит от вас.

Для начала давайте проведем мини-конференцию. Задавайте вопросы, а я по возможности буду на них отвечать. И заодно делать пометки, что вам интересно узнать. И мы с ребятами из Tribuna.com постараемся этот интерес удовлетворить.

И спасибо всем, кто поддерживает меня! Прорвемся!» – написал Долидович.

Блог Сергея Долидовича на Tribuna.com

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович завел блог на Tribuna.com.

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