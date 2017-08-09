Роман Граборенко: «В одном из матчей АХЛ меня «выключили», потерял сознание. А очнулся уже в раздевалке»

Белорусский защитник Роман Граборенко вспомнил свое выступление в АХЛ.

- Во время выступления в АХЛ вы получили серьезную травму. Что за история?

– Против меня провели силовой прием, во время матча попали в голову. Было сотрясение, пропустил два с половиной месяца. Как помню, играли с «Ютикой», фарм-клубом «Ванкувера». Даррен Арчибальд мне зарядил.

- Сил ответить не осталось?

– Так получилось, что я сразу «уснул». Меня «выключили», я потерял сознание. А очнулся уже в раздевалке.

- В НХЛ вы провели лишь один матч, когда «Нью-Джерси» играл с «Тампой». Почему не удалось закрепиться в первой команде?

– Помню тот матч. Проиграли, но встреча получилась хорошей. Я долго ждал этого момента. Ранее у меня случилась травма. Если бы не она, то меня должны были поднять уже в ноябре. Но получилось так, что я набрал форму под конец сезона, тогда и получил шанс. Команда попала в плей-офф, надо было набирать очки. Меня и Сета Хелджесона вызвали в «Дэвилз», мы сыграли с ним в паре один матч. А затем обоих вернули в «Олбани».

- Какие общие впечатления от АХЛ?

– Те, кто никогда там не играл, думают, что все просто. Но лига тяжелая, высокого уровня. В ней выступает много молодых ребят, которых готовят для НХЛ. Есть и уже поигравшие в Национальной лиге, – сказал Граборенко.