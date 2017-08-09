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Судья Райан Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся в том, что он гей

10.08.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Арбитр Райан Аткин, обслуживающий матчи Национальной лиги, пятого английского дивизиона, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«По ряду причин я считаю, что сейчас для меня подходящее время сказать: я участвую в профессиональном футболе и, так случилось, что я гей.

Ясно, что это шаг в неизвестность. В Великобритании в настоящее время нет открытых игроков-гомосексуалистов, и до сих пор не было открытых арбитров-геев.

Надеюсь, мои действия помогут другим в подобной ситуации обрести уверенность в себе», – заявил Аткин.

32-летний судья стал первым профессиональным арбитром в Великобритании, сделавшим такое признание.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила полную поддержку Аткину.

 
 
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Арбитр Райан Аткин, обслуживающий матчи Национальной лиги, пятого английского дивизиона, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

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