Судья Райан Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся в том, что он гей

Арбитр Райан Аткин, обслуживающий матчи Национальной лиги, пятого английского дивизиона, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«По ряду причин я считаю, что сейчас для меня подходящее время сказать: я участвую в профессиональном футболе и, так случилось, что я гей.

Ясно, что это шаг в неизвестность. В Великобритании в настоящее время нет открытых игроков-гомосексуалистов, и до сих пор не было открытых арбитров-геев.

Надеюсь, мои действия помогут другим в подобной ситуации обрести уверенность в себе», – заявил Аткин.

32-летний судья стал первым профессиональным арбитром в Великобритании, сделавшим такое признание.

ассоциация Англии (FA) выразила полную поддержку Аткину.