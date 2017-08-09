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БАТЭ – «Александрия». Матч обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Богнаром
10.08.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Назначение на первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы-2017/18 между БАТЭ и украинской «Александрией» получила бригада арбитров из Венгрии во главе с Тамашем Богнаром.
Его ассистентами станут Балаш Бузас и Теодорос Георгиу. Резервный судья – Адаш Фаркаш.
Инспектор матча – Роберт Малек (Польша).
Делегат УЕФА – Геннадий Скуртул (Молдова).
Прежде Богнар лишь раз пересекался с представителями Беларуси. При его судействе солигорский «Шахтер» 14 июля 2011-го в родных стенах уступил со счетом 0:1 латвийскому «Вентспилсу» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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Назначение на первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы-2017/18 между БАТЭ и украинской «Александрией» получила бригада арбитров из Венгрии во главе с Тамашем...
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