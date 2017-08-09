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Юрген Клопп о Коутиньо: «Нет цены, за которую мы готовы отпустить его»

10.08.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз заявил, что полузащитник Филипе Коутиньо, на которого претендует «Барселона» не покинет клуб.

«С финансовой точки зрения нет лимита, нет цены, за которую мы готовы отпустить его.

Наша цель – иметь наилучшую команду. Поэтому мы хотим сохранить наших ребят и приобрести новых. Таков наш план.

Сегодня ни один игрок на планете не является неприкосновенным. Трансфер – это лишь вопрос времени, и если у вас есть возможность, нужно реагировать. Нужно задаться вопросом, а есть ли у вас время отреагировать? Но мы не хотим думать об этом только лишь из-за запроса одной команды. Мы не в такой ситуации.

«Ливерпуль» – не клуб, который должен продавать игроков, и это незыблемо. Так что, в конце концов, не имеет значения, сколько они платят», – сказал Клопп в интервью Sky Germany.

Ранее мерсисайдцы отклонили второе предложение по 25-летнему бразильцу – 85 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз заявил, что полузащитник Филипе Коутиньо, на которого претендует «Барселона» не покинет клуб.

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