Минское «Динамо» отправило Горячевских в «Динамо-Молодечно»

Голкипер минского «Динамо» Степан Горячевских командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

Напомним, подопечные Дмитрия Кравченко сегодня проведут стартовый матч Кубка Беларуси в Солигорске против местного «Шахтера». Начало встречи в 18.15.

В сезоне 2015/16 «Динамо-Молодечно» дошло до финала Кубка Беларуси, где уступило минской «Юности» по сумме двух матчей 0:0, 0:1, а в прошлом сезоне не смогли выйти из группы.