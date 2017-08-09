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Минское «Динамо» отправило Горячевских в «Динамо-Молодечно»

10.08.2017 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер минского «Динамо» Степан Горячевских командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

Напомним, подопечные Дмитрия Кравченко сегодня проведут стартовый матч Кубка Беларуси в Солигорске против местного «Шахтера». Начало встречи в 18.15.

В сезоне 2015/16 «Динамо-Молодечно» дошло до финала Кубка Беларуси, где уступило минской «Юности» по сумме двух матчей 0:0, 0:1, а в прошлом сезоне не смогли выйти из группы.

 
 
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Голкипер минского «Динамо» Степан Горячевских командирован в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

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