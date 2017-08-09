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Naviny.by: «Одной из причин увольнения Бережкова с должности директора «Свой футбол» стала запись о «государе» в Facebook»

10.08.2017 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает Naviny.by, запись в Facebook стала одной из причин, по которой Владимир Бережков был уволен 8 августа с должности директора ООО «Свой футбол».

Одновременно источник не исключил, что миссию Бережкова посчитали выполненной. Теперь каналом будут заниматься другие люди.

Напомним, бывший главный редактор спортивной газеты «Прессбол», бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо» (Минск), бывший начальника департамента по маркетингу и коммуникациям БФФ Владимир Бережков возглавил ООО «Свой футбол» 31 марта нынешнего года. Задача компании — организовать в стране футбольный канал на базе белорусского представительства международного телеканала «Сетанта Спорт» (основан в Ирландии в 1990 году).

Вчера стало известно, что специалист покинет свой пост.

Владимир Бережков: «Теперь я твердо могу сказать, что «Сетанта Беларусь» состоится. Спасибо государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову»

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает Naviny.by, запись в Facebook стала одной из причин, по которой Владимир Бережков был уволен 8 августа с должности директора ООО «Свой футбол».

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