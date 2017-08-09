АБФФ дисквалифицировала Рындюка на два года

По информации Tribuna.com, контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение дисквалифицировать экс-тренера «Сморгони» Николая Рындюка на два года.

Все члены комитета проголосовали проголосовали единогласно.

Напомним, что этой зимой Рындюк был осужден на 2 года исправительных работ за дачу взятки бывшему директору департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову.