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АБФФ дисквалифицировала Рындюка на два года

10.08.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации Tribuna.com, контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение дисквалифицировать экс-тренера «Сморгони» Николая Рындюка на два года.

Все члены комитета проголосовали проголосовали единогласно.

Напомним, что этой зимой Рындюк был осужден на 2 года исправительных работ за дачу взятки бывшему директору департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову.

 
 
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По информации Tribuna.com, контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение дисквалифицировать экс-тренера «Сморгони» Николая Рындюка на два года.

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