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АБФФ дисквалифицировала Рындюка на два года
10.08.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Tribuna.com, контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение дисквалифицировать экс-тренера «Сморгони» Николая Рындюка на два года.
Все члены комитета проголосовали проголосовали единогласно.
Напомним, что этой зимой Рындюк был осужден на 2 года исправительных работ за дачу взятки бывшему директору департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрею Жукову.
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По информации Tribuna.com, контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение дисквалифицировать экс-тренера «Сморгони» Николая Рындюка на два года.
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