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Хващинский продлил контракт с минским «Динамо»
10.08.2017 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Владимир Хващинский продлил контракт с минским «Динамо».
В текущем сезоне Хващинский принял участие в 24 матчах во всех турнирах (чемпионат и Кубок Беларуси, квалификация Лиги Европы), в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Белорусский нападающий Владимир Хващинский продлил контракт с минским «Динамо».
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