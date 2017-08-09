Белорусский нападающий Владимир Хващинский продлил контракт с минским «Динамо».

В текущем сезоне Хващинский принял участие в 24 матчах во всех турнирах (чемпионат и Кубок Беларуси, квалификация Лиги Европы), в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.