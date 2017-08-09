|
«Барселона» не отправит в «ПСЖ» трансферный сертификат Неймара, пока не получит деньги от парижан
10.08.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Барселоны» не передало
Клубы шесть дней назад договорились, что парижане заплатят 222 миллиона евро за 25-летнего бразильца, однако официальные источники в «Барселоне» объяснили, что в банк пока не поступили деньги.
Пока «ПСЖ» не выплатит отступные за
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Барселоны» не передало «ПСЖ» документы по трансферу форварда Неймара из-за того, что клуб еще не получил денег за переход игрока.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии