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«Барселона» не отправит в «ПСЖ» трансферный сертификат Неймара, пока не получит деньги от парижан

10.08.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Барселоны» не передало «ПСЖ» документы по трансферу форварда Неймара из-за того, что клуб еще не получил денег за переход игрока.

Клубы шесть дней назад договорились, что парижане заплатят 222 миллиона евро за 25-летнего бразильца, однако официальные источники в «Барселоне» объяснили, что в банк пока не поступили деньги.

Пока «ПСЖ» не выплатит отступные за Неймара, каталонцы не разрешат Королевской испанской футбольной федерации передать французской стороне трансферный сертификат, сообщает As со ссылкой на EFE.

Неймар не сможет играть за новый клуб, пока не будет улажен этот вопрос. Футболист уже пропустил матч 1-го тура против «Амьена» (2:0).

Французская лига по-прежнему не получила трансферный сертификат Неймара и хочет обратиться в ФИФА

 
 
Ссылка на источник 44
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Руководство «Барселоны» не передало «ПСЖ» документы по трансферу форварда Неймара из-за того, что клуб еще не получил денег за переход игрока.

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