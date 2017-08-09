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Матч «Шахтер» – БАТЭ не будет перенесен и пройдет 27 августа

10.08.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ на официальном сайте разместил сообщение, проясняющее позицию клуба касательно предложенных изменений в календарь матчей высшей лиги-2017.

По данным «Прессбола», матч 20-го тура чемпионата страны «Шахтер» – БАТЭ не будет перенесен и состоится 27 августа.

«ФК БАТЭ хотел бы прояснить свою позицию касательно предложенных изменений в календарь матчей высшей лиги-2017.

На совещании Совета клубов, проводившемся 14 декабря 2016 года, присутствующие проговаривали ситуацию, что на период квалификации еврокубков в июле-августе участвующие там клубы будут иметь возможность переноса матчей в рамках тура. Но в то же время будут исключены поединки этих клубов между собой в чемпионате Беларуси.

Мы искренне благодарны всем клубам, которые помнят те договоренности и выразили готовность пойти на изменения в календаре.

Хотелось бы, чтобы всей общественности было понятно: ФК БАТЭ не желал получить для себя какие-либо льготы. Но в то же время, как показало развитие событий, руководство ФК «Шахтер» оказалось неготовым к изменениям в календаре исключительно в тех случаях, когда это касается ФК «Шахтер» и ФК БАТЭ.

Солигорский клуб готов играть только 27 августа. Заверяем всех: ФК БАТЭ также готов играть в этот день. Но с учетом выступления в плей-офф Лиги Европы и сокращения рамок тура в связи с подготовкой сборных Республики Беларусь мы просим назначить этот матч на вечернее время», – говорится в сообщении БАТЭ.

«Шахтер»: «Положительный ответ на предложение БАТЭ создаст опасный прецедент, который может позволить клубам манипулировать календарем»

 
 
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БАТЭ на официальном сайте разместил сообщение, проясняющее позицию клуба касательно предложенных изменений в календарь матчей высшей лиги-2017.

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