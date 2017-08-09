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Футбол: белорусы остались на 71-м месте в рейтинге ФИФА
10.08.2017 17:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу сохранила 71-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Sputnik.
В четверг, 10 августа, ФИФА на своем
Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, в топ-10 входят также еще три команды из Южной Америки.
Рейтинг ФИФА от 10 августа:
Из стран бывшего СССР выше всех располагается команда Украина — 27-е место, россияне занимают 62-ю строчку.
Белорусская сборная соберется в Минске 28 августа для подготовки к матчу квалификации Чемпионата мира. 31 августа белорусы на выезде сыграют против Люксембурга, а 3 сентября на "Борисов-Арене" состоится встреча против Швеции.
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В конце августа белорусские футболисты отравятся в Люксембург на матч квалификации Чемпионата мира.
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