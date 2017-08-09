Футбол: белорусы остались на 71-м месте в рейтинге ФИФА

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу сохранила 71-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Sputnik.

В четверг, 10 августа, ФИФА на своем сайте опубликовала новый рейтинг сборных. Как и в списке от 6 июля , подопечные Игоря Криушенко занимают 71-е место — в активе команды 503 балла.

Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, в топ-10 входят также еще три команды из Южной Америки.

Рейтинг ФИФА от 10 августа:



Бразилия — 1604 очка Германия — 1549 Аргентина — 1399 Швейцария — 1329 Польша — 1319 Португалия — 1267 Чили — 1250 Колумбия — 1208 Бельгия — 1194 Франция — 1157

Из стран бывшего СССР выше всех располагается команда Украина — 27-е место, россияне занимают 62-ю строчку.

Белорусская сборная соберется в Минске 28 августа для подготовки к матчу квалификации Чемпионата мира. 31 августа белорусы на выезде сыграют против Люксембурга, а 3 сентября на "Борисов-Арене" состоится встреча против Швеции.