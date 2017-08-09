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Футбол: белорусы остались на 71-м месте в рейтинге ФИФА

10.08.2017 17:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу сохранила 71-е место в обновленном рейтинге  Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает Sputnik.

В четверг, 10 августа, ФИФА на своем сайте опубликовала новый рейтинг сборных. Как и в списке от 6 июля, подопечные Игоря Криушенко занимают 71-е место — в активе команды 503 балла.

Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, в топ-10 входят также еще три команды из Южной Америки.

Рейтинг ФИФА от 10 августа:

  1. Бразилия — 1604 очка
  2. Германия — 1549
  3. Аргентина — 1399
  4. Швейцария — 1329
  5. Польша — 1319
  6. Португалия — 1267
  7. Чили — 1250
  8. Колумбия — 1208
  9. Бельгия — 1194
  10. Франция — 1157

Из стран бывшего СССР выше всех располагается команда Украина — 27-е место, россияне занимают 62-ю строчку.

Белорусская сборная соберется в Минске 28 августа для подготовки к матчу квалификации Чемпионата мира. 31 августа белорусы на выезде сыграют против Люксембурга, а 3 сентября на "Борисов-Арене" состоится встреча против Швеции.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце августа белорусские футболисты отравятся в Люксембург на матч квалификации Чемпионата мира.

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