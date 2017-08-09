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Marca: Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 160 млн евро плюс бонусы
10.08.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает Marca.
По информации мадридского издания, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего форварда и обмениваются документами.
В ближайшее время юристы одобрят сделку, после чего молодой француз подпишет контракт с парижанами.
«ПСЖ» заплатит за Мбаппе 160 миллионов евро плюс еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
25 июля Marca сообщала, что «Монако» согласовал трансфер Мбаппе с мадридским «Реалом».
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает Marca.
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