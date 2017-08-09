Marca: Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 160 млн евро плюс бонусы

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает Marca.

По информации мадридского издания, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего форварда и обмениваются документами.

В ближайшее время юристы одобрят сделку, после чего молодой француз подпишет контракт с парижанами.

«ПСЖ» заплатит за Мбаппе 160 миллионов евро плюс еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

25 июля Marca сообщала, что «Монако» согласовал трансфер Мбаппе с мадридским «Реалом».