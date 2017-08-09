Азаренко намерена судиться с отцом ребенка по вопросу опеки над сыном - СМИ

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко наняла адвоката для решения вопроса об опеке над сыном. Информация со ссылкой на израильские СМИ размещена на странице фан-группы Виктории "ВКонтакте". Спортсменка заручилась помощью одного из лучших израильских адвокатов в области семейного права Зива Вальнера. Если суд будет выигран, она пообещала посетить Израиль в качестве благодарности.

После двух недель подготовки к судебному процессу, который был скрыт от фанатов и СМИ, стало известно, что поднимается вопрос о родительских правах, суд пройдет в Беларуси. Готовится иск к бывшему партнеру за нанесение огромного материального ущерба. Азаренко пропустит турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет $10 млн. Следующее слушание назначено на сентябрь.

Виктория Азаренко является одной из самых богатых спортсменок в мире. В 2016 году она объявила о том, что ждет ребенка вместе с другом Билли МакКигом. После рождения сына теннисистка вернулась в спорт. В июле текущего года пара распалась, МакКиг уехал в Беверли-Хиллз, обратился в суд, где заявил, что обеспокоен похищением ребенка. В короткий срок суд постановил, что ребенок должен вернуться в Лос-Анджелес.-0-