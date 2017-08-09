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Лучшая лига планеты возвращается! Самое время качать главное мобильное приложение об АПЛ

10.08.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дождались! Новый сезон начинается уже в эту пятницу матчем между «Арсеналом» и «Лестером». Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе — АПЛ от Tribuna.com.

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Лучшая лига планеты возвращается! Самое время качать главное мобильное приложение об АПЛ

С приложением АПЛ вы получаете:

– Все новости и блоги о 20 клубах;

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

– Видео голов и обзоры матчей;

– Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирную таблицу;

– Трансферные слухи и новости от экспертов и инсайдеров;

– Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени;

Лучшая лига планеты возвращается! Самое время качать главное мобильное приложение об АПЛ

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

Скачать на iPhone / iPad

Скачать на Android

Интересно следить только за своей любимой командой? У нас есть для вас отдельные клубные приложения:

«Челси» (установить для iOS и установить для Android)

«Манчестер Юнайтед» (установить для iOS и установить для Android)

«Ливерпуль» (установить для iOS и установить для Android)

«Арсенал» (установить для iOS и установить для Android)

«Манчестер Сити» (установить для iOS и установить для Android).

 
 
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Дождались! Новый сезон начинается уже в эту пятницу матчем между «Арсеналом» и «Лестером».

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