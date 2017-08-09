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Лучшая лига планеты возвращается! Самое время качать главное мобильное приложение об АПЛ
10.08.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дождались! Новый сезон начинается уже в эту пятницу матчем между «Арсеналом» и «Лестером». Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе — АПЛ от Tribuna.com.
С приложением АПЛ вы получаете:
– Все новости и блоги о 20 клубах;
– Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;
– Видео голов и обзоры матчей;
– Текстовые онлайн-трансляции, календарь и турнирную таблицу;
– Трансферные слухи и новости от экспертов и инсайдеров;
– Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени;
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов
Интересно следить только за своей любимой командой? У нас есть для вас отдельные клубные приложения:
«Челси» (
«Манчестер Юнайтед» (
«Ливерпуль» (
«Арсенал» (
«Манчестер Сити» (
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Дождались! Новый сезон начинается уже в эту пятницу матчем между «Арсеналом» и «Лестером».
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