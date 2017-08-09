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Артем Милевский: «Некоторые за счет моей фамилии пытаются показать, что они уважаемые люди, которые якобы в чем-то разбираются»

10.08.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард брестского «Динамо» украинец Артем Милевский в интервью корреспонденту «ПБ» Егору Бачило рассказал о том, что сейчас пребывает в хорошем расположении духа.

– Сейчас получаешь удовольствие от футбола?

– Да. Получаю удовольствие от того, что нужен команде. От того, что играю. Даже от каждой тренировки. Вышел на определенный хороший уровень. Многое на поле получается. Конечно, я от этого кайфую и нахожусь в отличном настроении. Последний раз такое было, наверное, когда выступал в Румынии.

– Твой агент после дубля в ворота «Крумкачоў» попросил так называемых «экспертов» закрыть рты. Такие и вправду есть?

– Таких людей хватает на протяжении всей карьеры. Они за счет моей фамилии пытаются показать, что они достойные и уважаемые люди, которые якобы в чем-то разбираются. Это очень некрасиво — писать и говорить подобные гадости. Поэтому даже не хочу это комментировать — просто концентрируюсь на игре, вот и все, – сказал Милевский.

Евгений Левченко о словах агента Милевского: «Игрок забивает 2 гола в чемпионате Беларуси, и его сразу до небес восхваляют»

 
 
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Форвард брестского «Динамо» украинец Артем Милевский в интервью корреспонденту «ПБ» Егору Бачило рассказал о том, что сейчас пребывает в хорошем расположении...

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