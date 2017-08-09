Николай Рындюк: «Буду писать ходатайство о смягчении наказания. Футбол для меня – это не просто слово»

Бывший главный тренер «Сморгони» Николай Рындюк в интервью корреспонденту Tribuna.com Тарасу Щирому рассказал о том, что будет писать ходатайство о смягчении наказания.

– 24 месяца вне футбола – для вас это большой срок ?

– Я даже не представлял, какое может быть наказание. Хотелось только того, чтобы оно было покороче. Тем более в прошлом году я принял рекомендательное письмо федерации и не находился на лавочке вместе с футболистами и тренерским штабом, хотя руководил тренировочным процессом до конца чемпионата.

– Не опасались, что наказание может быть более суровым? Скоро должен начаться судебный процесс о договорных матчах, фигурантов которых могут дисквалифицировать пожизненно.

– Такие опасения были. И если бы суд в моей передаче денег Жукову усмотрел корыстный мотив, то такую санкцию могли бы применить. Но я не преследовал никакой корысти. Я просто хотел поблагодарить человека.

– Вы будете писать ходатайство о смягчении наказания?

– Естественно. Футбол для меня – это не просто слово. Это очень большая часть моей жизни. Я выступал за рубежом в хороших клубах, играл за сборную Беларуси, и мне хочется вернуться. Да, я совершил оплошность, но всеми дальнейшими действиями и поступками буду доказывать, что это была нелепая ошибка. Думаю, я еще смогу принести пользу белорусскому футболу.

– Зимой появилась информация, что вы работаете продавцом-консультантом в магазине сантехники. Продолжаете трудиться на старом месте?

– Да, я не имею права не работать. Мне присудили исправительно-трудовые работы, и каждый месяц я должен платить государству 25 процентов от своей зарплаты.

– Устроились по знакомству?

– Мои друзья в нужный момент подставили плечо и предложили работу. В моих обязанностях – советовать и продавать сантехнику. Поначалу было сложновато. Несколько месяцев ушло на то, чтобы изучить ассортимент, запомнить новые термины, а их было много. Но человек такое существо, которое привыкает ко всему. Так что проблем никаких, – сказал Рындюк.

Николай Рындюк: «Раскаиваюсь и хочу вновь вернуться в футбол»