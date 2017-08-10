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Марина Арзамасова: «Готовность была очень хорошая, но за 20 метров до финиша свело ноги. Я «поплыла»
10.08.2017 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Действующая чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова прокомментировала завершение выступления на ЧМ-2017 на стадии предварительных забегов и свое непопадание в полуфинал.
«Не знаю, что произошло. Мне за метров 20 до финиша так свело ноги! И я прямо «поплыла». Готовность у меня была очень хорошая, были очень хорошие показательные тренировки, чувствовала себя отлично. Я старалась финишировать, резко бросилась, может быть, из-за этого буквально немного не хватило сил», – сказала Арзамасова.
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Марина Арзамасова: «Готовность была очень хорошая, но за 20 метров до финиша свело ноги. Я «поплыла»
Действующая чемпионка мира в беге на 800 метров Марина Арзамасова прокомментировала завершение выступления на ЧМ-2017 на стадии предварительных забегов и свое...
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