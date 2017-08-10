Танковый биатлон: поломка на финише

Sputnik, Лев Рыжков

В предыдущих полуфиналах обозначились безусловные лидеры. Во-первых, Россия, показавшая в танковом заезде совершенно невероятный результат — один час и тридцать две минуты. Надо иметь в виду, что за это время в машине должны смениться три экипажа, и каждый из них должен выполнить целый комплекс боевых задач.



© Sputnik Евгений Биятов Белорусы выиграли полуфинальный заезд танкового биатлона

Всего на семь минут больше — у танкистов из Беларуси. И еще примерно на десять минут отстал Казахстан. Для танкового биатлона это, в общем-то, впритык. Еще очень понравилась и зрителям, и судьям выступление Армении. В курилке некоторые журналисты прочили их в финалисты.

Прогнозы экспертов

Еще в курилке рассказывали о совершенно феноменальных индийских танкистах, которые на машинах Т90 "Бхишма" дали какого-то совершенно невероятного жару. Если вам кажется знакомым название индийского танка, то правильно кажется — это и есть российский Т90, собранный в Индии.

Выступление индийцев вообще произвело если не сенсацию, то повышение градуса интереса. Да такой, что эксперты в курилке были абсолютно уверены в триумфальном прохождении Индии в финал. Российский результат Индия вряд ли превзойдет, да это и невозможно. А вот Беларусь, Казахстан или Армению подвинуть может. В общем, всем понравились индийцы.

Но был еще один фаворит финала — китайцы. Они в прошлом году взяли заслуженное второе место. От них не ожидают сюрпризов. Они стабильно сильны. Ездят они на своем танке "Тип 96".

В последнем полуфинале должны были выступить индийцы, китайцы, а также танкисты Ирана и Венесуэлы. Но переживали болельщики за две команды — за Индию и за Китай. И трибуны, можно сказать, раскололись — пятьдесят на пятьдесят.

Гонка и преследование

Надо сказать, что болельщиков было очень много — притом, не только военных, но и штатских. На трибунах сидели целыми семьями. И вообще, детей приехало невероятно много. Были и компании подростков, и группки пенсионеров. Зрители сами говорили между собой, что организация праздника — на высоте. Мол, и глазом моргнуть не успели, как на железнодорожной станции их подобрала военная машина и практически мгновенно примчала на полигон, который в дни Армейских международных игр-2017 фактически превратился в променад.

И вот точно вовремя, в одиннадцать часов, объявили старт полуфинала по танковому биатлону. Китайцы выехали на своем "Типе 96" песочного цвета с желтым флажком. Индусы тоже были на танке песочного цвета — но с зеленым флажком. Иран и Венесуэла соревновались на "хозяйских", то есть, российских танках.

Под крики и аплодисменты примерно 50% зрителей китайцы рванули за результатом. "Тип 96" — не самый красивый танк. Он вообще похож на трактор. Но машина, кажется, хорошая, и рычит очень громко.

Но сначала китайцам не везло. Первый экипаж никак не мог поразить цель — снаряды до нее просто не долетали. А за промахи танк должен проехать штрафные круги. И вот за три удара в молоко танкисты из КНР намотали на полтора километра больше положенного. Но зато как упорно и целенаправленно шел "Тип 96" к финишу, через все препятствия.

Индийцы — главные конкуренты по выходу в финал, тоже стартовали хорошо. Их тоже не миновали штрафные круги, но от Китая они сначала отставали совсем незначительно — на каких-то семь минут. С каждым попаданием в цель индийских танкистов радостно аплодировала уже другая половина стадиона.

Иран с Венесуэлой отстали — тоже за счет промахов и штрафных кругов. Но все понимали, что основная гонка сейчас происходит между танкистами двух азиатских гигантов (чьи отношения, кстати, в последнее время не самые лучшие — возникли какие-то разногласия по линии границы в Гималаях).

Отъездив норму, экипаж должен был выскочить из танка и пробежать сто метров для того, чтобы передать эстафету другому экипажу. Первыми поменялись китайцы. Они оказались настолько прыткими, что удивился даже комментатор соревнований, который сказал: "По-моему, танкисты из Китая перекрыли олимпийский рекорд по бегу".

Через несколько минут так же сменились индийцы. А когда эстафету приняли третьи экипажи, случилась катастрофа.

На запасном танке

Сначала индийские танкисты перешли на запасной танк. Это регламентом разрешается. Запасной танк был тоже Т90. И в какой-то момент индийский танк остановился, у подъема на холм. Надо было слышать тот вздох разочарования, который раздался с трибун.

Но и это было еще не все. Индийские танкисты перешли на первый танк, который, казалось, уже отъездился. Пересев, продолжили гонку. Но тут — заглох и второй танк. И потенциальные финалисты очень досадно выбыли из гонки.

Комментатор на центральной трибуне тут же озвучил версию: что-то не учли на заводах Индии при сборке. Тем более, что российский, "уралвагонзаводовский" прообраз — никогда так не ломается. Комментатору, конечно, виднее. Но Индия из борьбы выбыла.

Таким образом, в конкурсе "Эстафета" в финал вышли Россия, Беларусь, Китай. А вот насчет четвертого финалиста на момент написания текста сохраняется интрига. Скорее всего, это будет Казахстан. Но окончательное решение — за судьями.

Самый мирный конкурс

Впрочем, не все было так драматично. Незадолго до старта полуфинала биатлона, наградили лучшие команды конкурса "Полевая кухня". Это, что ни говорите, было самое мирное и даже доброе соревнование Армейских международных игр-2017.

Победителем "вкусного" конкурса стала команда Российской Федерации. На втором месте — Беларусь. Третье место досталось поварам Азербайджана.