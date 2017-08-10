«Милан» включился в борьбу за Ибрагимовича

Нападающий Златан Ибрагимович может оказаться в .

«Россонери» включились в борьбу за 35-летнего шведа, которым интересуется . Ранее тренер «МЮ» Жозе Моуринью намекал, что Ибрагимович может подписать новый контракт с «Юнайтед», как только восстановится от травмы.

Также к Златану проявляют интерес «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес» – клуб, который вступит в с 2018 года.