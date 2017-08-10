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«Боруссия» отказалась продать Дембеле «Барселоне» за 130 млн евро

11.08.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» по-прежнему не может договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере форварда Усмана Дембеле.

Каталонцы увеличили предложение по 20-летнему французу до 90 миллионов евро плюс 40 млн в виде бонусов, но немецкий клуб вновь ответил отказом.

Ранее «Боруссия» отклонила стартовое предложение «Барселоны» в размере 70 млн плюс бонусы, потребовав 150 млн.

Сообщалось также, что каталонский клуб уже согласовал с Дембеле условия личного контракта.

 
 
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«Барселона» по-прежнему не может договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере форварда Усмана Дембеле.

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