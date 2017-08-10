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«ПСЖ» предложил за Мбаппе 155 млн евро, «Монако» хочет 200 млн
11.08.2017 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали предложения
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб предложил за трансфер игрока 155 миллионов евро.
Сейчас переговоры не продвигаются вперед, но достигнуть прогресса призван известный агент
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Стали известны детали предложения «ПСЖ» по форварду «Монако» Килиану Мбаппе.
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