«ПСЖ» предложил за Мбаппе 155 млн евро, «Монако» хочет 200 млн

Стали известны детали предложения по форварду «Монако» Килиану Мбаппе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб предложил за трансфер игрока 155 миллионов евро. рассчитывает выручить от трансфера не менее 200 миллионов, включая бонусы.

Сейчас переговоры не продвигаются вперед, но достигнуть прогресса призван известный агент , уже прибывший в Париж. Он выступает в качестве посредника между и .