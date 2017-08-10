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Монреаль (АТР). Федерер, Зверев-младший вышли в 1/4 финала, Надаль выбыл
11.08.2017 06:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Давидом Феррером, а Рафаэль Надаль – с 18-летним Денисом Шаповаловым.
Coupe Rogers
Монреаль, Канада
7 – 13 августа 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 917 120 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
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В третьем круге «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Давидом Феррером, а Рафаэль Надаль – с 18-летним Денисом Шаповаловым.
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