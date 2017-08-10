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Монреаль (АТР). Федерер, Зверев-младший вышли в 1/4 финала, Надаль выбыл 

11.08.2017 06:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем круге «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Давидом Феррером, а Рафаэль Надаль – с 18-летним Денисом Шаповаловым.

Coupe Rogers

Монреаль, Канада

7 – 13 августа 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 917 120 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада)  Рафаэль Надаль (Испания)
3:66:47:6
Дата проведения
11 августа, 01.20
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция)  Хен Чон (Южная Корея)
6:36:3
Дата проведения
11 августа, 00.12
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия)  Ник Киргиос (Австралия)
6:46:3
Дата проведения
10 августа, 23.43
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Сэм Куэрри (США)
6:46:1
Дата проведения
10 августа, 22.51
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Григор Димитров (Болгария)
7:64:66:1
Дата проведения
10 августа, 20.16
Онлайн матча

 

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)  Джаред Дональдсон (США)
0:67:57:5
Дата проведения
10 августа, 17.46
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Гаэль Монфис (Франция)
4:67:67:6
Дата проведения
10 августа, 17.42
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария)  Давид Феррер (Испания)
4:66:46:2
Дата проведения
10 августа, 20.59
Онлайн матча
 
 
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В третьем круге «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с Давидом Феррером, а Рафаэль Надаль – с 18-летним Денисом Шаповаловым.

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