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Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо»

11.08.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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23-летний нападающий Александр Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо».

В прошлом сезоне хоккеист набрал 22 (9+13) очка в 30 матчах регулярного сезона.

В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 12 встречах.

Добавим, что в Лиге чемпионов Когалев набрал 2 (1+1) очка в 6 поединках и забил лучший гол турнира по мнению болельщиков.

В составе сборной Беларуси на чемпионате мира провел семь играх.

 

 
 
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23-летний нападающий Александр Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо».

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