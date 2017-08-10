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Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо»
11.08.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
23-летний нападающий Александр Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо».
В прошлом сезоне хоккеист набрал 22 (9+13) очка в 30 матчах регулярного сезона.
В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 12 встречах.
Добавим, что в Лиге чемпионов Когалев набрал 2 (1+1) очка в 6 поединках и забил
В составе сборной Беларуси на чемпионате мира провел семь играх.
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23-летний нападающий Александр Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо».
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