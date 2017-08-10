Сергей Новиков: «Рокировка 20-го и 21-го туров никакая не крамола. Только делать ее необходимо было в законном порядке, то есть загодя»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков прокомментировал недавнее предложение БАТЭ поменять местами 21-й и 20-й туры.

«В истории с предложенным БАТЭ переносом сильнее всего впечатляет резонанс. С таким размахом в информационном поле календарная тема еще не бушевала. Хотя ведь поводы были. Переносились на заведомо глухие понедельники и вылетали из сетки телевещания «класико». Изымались из календаря и передвигались «на потом» значимые в турнирном смысле матчи (вроде прошлогоднего «Динамо» Мн – «Торпедо»), а этим на месяцы коверкалась достоверность таблицы. Из этой же серии нынешний пример со странным принесением в жертву могилевскому Дню города встречи «Днепра» «Ислочи» – а ведь ее важность все выше с каждым туром просрочки.....

Я в принципе против переносов. Особенно тех, что ломают чемпионат подобным образом – с путаницей в числе проведенных командами встреч, со скрытой возможностью пересчитывать шансы за счет вынесения матчей за пределы туров. В этом смысле вариант, предложенный борисовчанами, представляется мне наименьшим из зол. Ведь понятно, как лютовало бы то же «Динамо», отложи БФФ стык главных его конкурентов, к примеру, на октябрь. И спасибо БАТЭ, что он не ставит вопрос таким образом – в прежние сезоны это не удивило бы. Считаю, подобные календарные коллизии не грех просчитывать и предотвращать. И БФФ, и БАТЭ с «Шахтером» должны были еще зимой, при утверждении расписания, заметить, на какое «узкое место» пришлась эта встреча в 20-м туре. Кстати, вероятность угодить на лигоевропейские вилы для Солигорска тогда была ничуть не ниже, чем теперь у Борисова. И вполне очевидна была исключительность ситуации — с не работавшей из-за «недели сборных» регламентной опцией сдвига игры на понедельник.

Так что рокировка 20-го и 21-го туров, по-моему, никакая не крамола. Только делать ее необходимо было в законном порядке, то есть загодя. И именно с формулировками, примененными сейчас борисовчанами: в интересах сборных и клубов, играющих в еврокубках. Создавать же прецедент теперь, впопыхах – это, конечно же, риск, ставящий под удар прочность уже будущих календарей», – считает Новиков.