ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Новиков: «Рокировка 20-го и 21-го туров никакая не крамола. Только делать ее необходимо было в законном порядке, то есть загодя»

11.08.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков прокомментировал недавнее предложение БАТЭ поменять местами 21-й и 20-й туры.

«В истории с предложенным БАТЭ переносом сильнее всего впечатляет резонанс. С таким размахом в информационном поле календарная тема еще не бушевала. Хотя ведь поводы были. Переносились на заведомо глухие понедельники и вылетали из сетки телевещания «класико». Изымались из календаря и передвигались «на потом» значимые в турнирном смысле матчи (вроде прошлогоднего «Динамо» Мн – «Торпедо»), а этим на месяцы коверкалась достоверность таблицы. Из этой же серии нынешний пример со странным принесением в жертву могилевскому Дню города встречи «Днепра» «Ислочи» – а ведь ее важность все выше с каждым туром просрочки.....

Я в принципе против переносов. Особенно тех, что ломают чемпионат подобным образом – с путаницей в числе проведенных командами встреч, со скрытой возможностью пересчитывать шансы за счет вынесения матчей за пределы туров. В этом смысле вариант, предложенный борисовчанами, представляется мне наименьшим из зол. Ведь понятно, как лютовало бы то же «Динамо», отложи БФФ стык главных его конкурентов, к примеру, на октябрь. И спасибо БАТЭ, что он не ставит вопрос таким образом – в прежние сезоны это не удивило бы. Считаю, подобные календарные коллизии не грех просчитывать и предотвращать. И БФФ, и БАТЭ с «Шахтером» должны были еще зимой, при утверждении расписания, заметить, на какое «узкое место» пришлась эта встреча в 20-м туре. Кстати, вероятность угодить на лигоевропейские вилы для Солигорска тогда была ничуть не ниже, чем теперь у Борисова. И вполне очевидна была исключительность ситуации — с не работавшей из-за «недели сборных» регламентной опцией сдвига игры на понедельник.

Так что рокировка 20-го и 21-го туров, по-моему, никакая не крамола. Только делать ее необходимо было в законном порядке, то есть загодя. И именно с формулировками, примененными сейчас борисовчанами: в интересах сборных и клубов, играющих в еврокубках. Создавать же прецедент теперь, впопыхах – это, конечно же, риск, ставящий под удар прочность уже будущих календарей», – считает Новиков.

БАТЭ: «Мы готовы играть 27 августа, но просим назначить матч в вечернее время»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков прокомментировал недавнее предложение БАТЭ поменять местами 21-й и 20-й туры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Когалев вызван на просмотр в минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика