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«Арсенал» отказался продать Окслейд-Чемберлена «Челси» за 25 млн фунтов

11.08.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Арсенал» отклонил стартовое предложение «Челси» по полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену, который через год может стать свободным агентом.

«Челси» согласен был заплатить за 23-летнего игрока сборной Англии 25 миллионов фунтов, но «канониры» ответили отказом.

Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберленом также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

 
 
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«Арсенал» отклонил стартовое предложение «Челси» по полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену, который через год может стать свободным агентом.

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