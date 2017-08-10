«Арсенал» отказался продать Окслейд-Чемберлена «Челси» за 25 млн фунтов

«Арсенал» отклонил стартовое предложение «Челси» по полузащитнику Алексу Окслейд-Чемберлену, который через год может стать свободным агентом.

«Челси» согласен был заплатить за 23-летнего игрока сборной Англии 25 миллионов фунтов, но «канониры» ответили отказом.

Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберленом также интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».