﻿ Сергей Долидович о краудфандинге: «Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату». 21.by
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Сергей Долидович о краудфандинге: «Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату»

11.08.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, который собирает деньги на поездку на Олимпиаду, рассказал о том, как будут потрачены собранные средства.

«30 тысяч? Это максимальная сумма, необходимая для подготовки. В ближайшее время я опубликую подробную смету, на что именно пойдут эти деньги. Основные статьи расходов – переезды, аренда трасс, оплата услуг по подготовке лыж. Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату», – сказал Долидович.

Поддержать легендарного белорусского спортсмена можно здесь. Удалось собрать уже более 4 тысяч рублей. Необходимо – 30.

Сергей Долидович завел свой блог на Tribuna.com.

Лучший лыжник в истории Беларуси собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Почему так вышло?

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, который собирает деньги на поездку на Олимпиаду, рассказал о том, как будут потрачены собранные средства.

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