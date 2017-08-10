Сергей Долидович о краудфандинге: «Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату»

Белорусский лыжник Сергей Долидович, который собирает деньги на поездку на Олимпиаду, рассказал о том, как будут потрачены собранные средства.

«30 тысяч? Это максимальная сумма, необходимая для подготовки. В ближайшее время я опубликую подробную смету, на что именно пойдут эти деньги. Основные статьи расходов – переезды, аренда трасс, оплата услуг по подготовке лыж. Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату», – сказал Долидович.

Поддержать легендарного белорусского спортсмена можно здесь . Удалось собрать уже более 4 тысяч рублей. Необходимо – 30.

Сергей Долидович завел свой блог на Tribuna.com.

Лучший лыжник в истории Беларуси собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Почему так вышло?