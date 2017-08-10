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Сергей Долидович о краудфандинге: «Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату»
11.08.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович, который собирает деньги на поездку на Олимпиаду, рассказал о том, как будут потрачены собранные средства.
«30 тысяч? Это максимальная сумма, необходимая для подготовки. В ближайшее время я опубликую подробную смету, на что именно пойдут эти деньги. Основные статьи расходов – переезды, аренда трасс, оплата услуг по подготовке лыж. Ни копейки из этих денег не возьму себе в карман как зарплату», – сказал Долидович.
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Сергей Долидович
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, который собирает деньги на поездку на Олимпиаду, рассказал о том, как будут потрачены собранные средства.
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