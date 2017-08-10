Артем Милевский: «Изучили три последних матча БАТЭ. Ничего сверхъестественного я не увидел»

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 18 тура чемпионата Беларуси против БАТЭ.

– Артем, на носу встреча с БАТЭ. Чувствуется особенность момента – в настроении, в подготовке?

Готовимся мы в обычном режиме. С утра в четверг был анализ игры соперника. Изучили три матча, которые БАТЭ провел в последнее время. Смотрели видеонарезки моментов. Ничего сверхъестественного я не увидел. Так что едем в Борисов набирать очки. А сколько их будет, посмотрим после игры.

– Но поединок-то необычный?

– Для меня – да. Все-таки немало с историей этого противостояния связано. Много чего вспоминается. Матчи в Лиге Европы в 2010-м… Много времени утекло с тех пор. Сейчас, конечно, можно посмеяться. Но, естественно, не хочу никого критиковать. Знаю в этой команде многих парней. С Колей Сигневичем знакомы. Со Стасом Драгуном – заочно. С Багой пересекались. Те же Родионов, Веремко, Володько – они еще тогда выступали в БАТЭ. Но сейчас там совсем другой состав. Поэтому будет просто отличный антураж на отличном стадионе. И две отличные команды, которые проповедуют атакующий футбол. Болельщик от этого только выиграет. Думаю, будет очень интересно!

– Поражение БАТЭ от «Минска» в прошлом туре для вас стало показателем уязвимости соперника?

– Опять-таки, мы смотрели видео того матча. Борисов мог забивать, наверное, раз десять. Мяч тогда не залетал в ворота каким-то чудом. Так что БАТЭ на ходу. Команда здорово выглядела в ответном матче Лиги чемпионов с пражской «Славией». Но мы разобрались с ее игрой, постарались хорошо изучить. Осталось выйти на поле и выяснить, кто из нас сильнее в данный момент, – сказал Милевский.

Матч БАТЭ – «Динамо» Брест пройдет сегодня в Борисове. Начало – в 19.00. Прямая трансляция на «Беларусь 5».

Как Милевский готовится к встрече с БАТЭ