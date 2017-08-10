ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арзамасова не смогла защитить титул чемпионки мира в Лондоне

11.08.2017 10:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова не смогла выйти в полуфинал в беге на 800 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает Sputnik.

Накануне состоялись предварительные забеги в беге на 800 метров. К финишу белоруска пришла четвертой с результатом 2 минуты 1,92 секунды (лучший результат спортсменки в сезоне). Однако это время не позволило пробиться ей в полуфинал соревнований.

"Не знаю, что произошло. Мне за метров 20 до финиша так свело ноги! И я прямо "поплыла", — прокомментировала результат Арзамасова. Слова спортсменки приводит пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Бегунья добавила, что ее готовность к старту была "очень хорошая", и чувствовала она себя отлично. "Я старалась финишировать, резко бросилась, может быть, из —за этого буквально немного не хватило сил", — заключила она.

На прошлом Чемпионате мира в Пекине Арзамасова стала первой (1 минута 58,03 секунды). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро белоруска в финальном забеге показала седьмой результат (1 минута 59,10 секунды).

Соревнования в Лондоне продолжатся в пятницу. В беге на сто метров с барьерами белорусы будут болеть за Алину Талай и Эльвиру Талай, а в финале в метании молота — за Павла Борейшу. 

Пока сборная Беларуси не завоевала ни одной награды на мировом первенстве. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предварительном забеге Арзамасова показала свой лучший результат в сезоне, но этого было недостаточно для выхода в 1/2 финала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Артем Милевский: «Изучили три последних матча БАТЭ. Ничего сверхъестественного я не увидел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика