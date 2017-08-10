Арзамасова не смогла защитить титул чемпионки мира в Лондоне

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова не смогла выйти в полуфинал в беге на 800 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает Sputnik.

Накануне состоялись предварительные забеги в беге на 800 метров. К финишу белоруска пришла четвертой с результатом 2 минуты 1,92 секунды (лучший результат спортсменки в сезоне). Однако это время не позволило пробиться ей в полуфинал соревнований.

"Не знаю, что произошло. Мне за метров 20 до финиша так свело ноги! И я прямо "поплыла", — прокомментировала результат Арзамасова. Слова спортсменки приводит пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Бегунья добавила, что ее готовность к старту была "очень хорошая", и чувствовала она себя отлично. "Я старалась финишировать, резко бросилась, может быть, из —за этого буквально немного не хватило сил", — заключила она.

На прошлом Чемпионате мира в Пекине Арзамасова стала первой (1 минута 58,03 секунды). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро белоруска в финальном забеге показала седьмой результат (1 минута 59,10 секунды).

Соревнования в Лондоне продолжатся в пятницу. В беге на сто метров с барьерами белорусы будут болеть за Алину Талай и Эльвиру Талай, а в финале в метании молота — за Павла Борейшу.

Пока сборная Беларуси не завоевала ни одной награды на мировом первенстве.