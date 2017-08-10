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Бекхэм станет послом «Реала»

11.08.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что бывший полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм получит должность в клубе.

«Великие игроки помогали нам создавать имидж клуба с 2000-х годов – Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм.

Они остаются послами «Реала»: Зидан как тренер, Роналдо, Роберто Карлос.

И теперь Бекхэм тоже собирается присоединиться к нам в качестве посла», – заявил Перес в интервью Fox Deportes.

 
 
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Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что бывший полузащитник мадридцев Дэвид Бекхэм получит должность в клубе.

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