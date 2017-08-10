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Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера»

11.08.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне. В субботу «Ливерпуль» будет гостить у «Уотфорда», «Челси» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» в гостях встретится с новичком лиги «Брайтоном».

В воскресенье «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм», а «МЮ» сразится с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

1-й тур

Арсенал – Лестер
Дата проведения
11 августа, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Уотфорд – Ливерпуль
Дата проведения
12 августа, 14.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Эвертон – Сток Сити
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Кристал Пэлас – Хаддерсфилд
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Челси – Бернли
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Вест Бромвич – Борнмут
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Суонси
Дата проведения
12 августа, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Брайтон – Манчестер Сити
Дата проведения
12 августа, 19.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
Ньюкасл – Тоттенхэм
Дата проведения
13 августа, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
13 августа, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 
 
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1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне.

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