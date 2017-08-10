|
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера»
11.08.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне. В субботу «Ливерпуль» будет гостить у «Уотфорда», «Челси» сыграет с «Бернли», «Ман Сити» в гостях встретится с новичком лиги «Брайтоном».
В воскресенье «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм», а «МЮ» сразится с «Вест Хэмом».
Чемпионат Англии
1-й тур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1-й тур чемпионата Англии откроется матчем «Арсенала» и «Лестера» в Лондоне.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии