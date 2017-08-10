Отступные в новом контракте Иско с «Реалом» – 700 млн евро

Полузащитник «Реала» Иско заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Соглашение 25-летнего испанского хавбека с отступными 700 миллионов подписано по схеме «4+1». Игрок будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

«Реал» официально объявит о новом контракте с Иско после Суперкубка Испании с «Барселоной».

Как сообщил As источник, знакомый с ситуацией, в первой команде «Реала» нет игроков с отступными ниже 500 миллионов, а отступные в молодежной команде – 300 миллионов.