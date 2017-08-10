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Отступные в новом контракте Иско с «Реалом» – 700 млн евро
11.08.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Иско заключил новый долгосрочный контракт с клубом.
Соглашение 25-летнего испанского хавбека с отступными 700 миллионов подписано по схеме «4+1». Игрок будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.
«Реал» официально объявит о новом контракте с Иско после Суперкубка Испании с «Барселоной».
Как сообщил As источник, знакомый с ситуацией, в первой команде «Реала» нет игроков с отступными ниже 500 миллионов, а отступные в молодежной команде – 300 миллионов.
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Полузащитник «Реала» Иско заключил новый долгосрочный контракт с клубом.
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