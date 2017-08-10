ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отступные в новом контракте Иско с «Реалом» – 700 млн евро

11.08.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Реала» Иско заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Соглашение 25-летнего испанского хавбека с отступными 700 миллионов подписано по схеме «4+1». Игрок будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

«Реал» официально объявит о новом контракте с Иско после Суперкубка Испании с «Барселоной».

Как сообщил As источник, знакомый с ситуацией, в первой команде «Реала» нет игроков с отступными ниже 500 миллионов, а отступные в молодежной команде – 300 миллионов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Реала» Иско заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Леоненко: «Агент пишет, что Милевского полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика