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Виктор Леоненко: «Агент пишет, что Милевского полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»
11.08.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о форварде брестского «Динамо» Артеме Милевском.
– В белорусском чемпионате сейчас выступает Артем Милевский. Что о нем скажете?
– Я к нему нормально отношусь. Артем – хороший парень, не подлый, а это уже многое значит. Но его, мне кажется, испортили друзья, окружение. Алиев? Нет, не он. Там хватало других людей, с которыми он тусовался. В юности Милевскому нужно было еще много чему учиться, но он пошел по другому пути. А сейчас его агент пишет, что Артема, как и Коноплянку, полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»... – сказал Леоненко.
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Виктор Леоненко: «Агент пишет, что Милевского полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»
Украинский футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о форварде брестского «Динамо» Артеме...
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