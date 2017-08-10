Виктор Леоненко: «Агент пишет, что Милевского полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»

Украинский футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о форварде брестского «Динамо» Артеме Милевском.

– В белорусском чемпионате сейчас выступает Артем Милевский. Что о нем скажете?

– Я к нему нормально отношусь. Артем – хороший парень, не подлый, а это уже многое значит. Но его, мне кажется, испортили друзья, окружение. Алиев? Нет, не он. Там хватало других людей, с которыми он тусовался. В юности Милевскому нужно было еще много чему учиться, но он пошел по другому пути. А сейчас его агент пишет, что Артема, как и Коноплянку, полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»... – сказал Леоненко.

Агент Милевского: «Попрошу «экспертов» закрыть рты. Артем – легендарный украинский футболист»