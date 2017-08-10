ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Леоненко: «Агент пишет, что Милевского полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»

11.08.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Украинский футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о форварде брестского «Динамо» Артеме Милевском.

– В белорусском чемпионате сейчас выступает Артем Милевский. Что о нем скажете?

– Я к нему нормально отношусь. Артем – хороший парень, не подлый, а это уже многое значит. Но его, мне кажется, испортили друзья, окружение. Алиев? Нет, не он. Там хватало других людей, с которыми он тусовался. В юности Милевскому нужно было еще много чему учиться, но он пошел по другому пути. А сейчас его агент пишет, что Артема, как и Коноплянку, полмира хочет видеть у себя в команде, а на деле – «Тосно» да брестское «Динамо»... – сказал Леоненко.

Агент Милевского: «Попрошу «экспертов» закрыть рты. Артем – легендарный украинский футболист»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу поделился мнением о форварде брестского «Динамо» Артеме...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Лестера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика