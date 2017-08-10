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Виталий Родионов: «Наш футбол еще не дорос до того, чтобы двумя-тремя командами регулярно участвовать даже в плей-офф еврокубков»

11.08.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в рамках проекта журналиста «Прессбола» Сергея Новикова «Мэйл на двоих» рассказал о том, что не стоит ожидать от белорусских клубов регулярного попадания в групповой раунд еврокубков.

Сергей Новиков: Если кто-то из читателей и подумал, что перерыв в нашей переписке на пару пятниц вызван давлением обстоятельств негативного плана, то он ошибается. Абсолютно. Обстоятельства были плана позитивного и вызваны исключительно отпускной отлучкой автора этих строк. Был не на родине. Но за событиями здешними, в том числе спортивными, старался следить неотрывно. А самое важное даже увидел благодаря доблестным пиратам интернетного моря.

Содержание пропущенных серий вынуждает заявить для разгона тему грустную. Наши клубы традиционно не сдали летнюю еврокубковую сессию так, как собирались и обещали. Твой БАТЭ еще может заработать частичную индульгенцию, будучи пониженным в Лигу Европы. Остальные три клуба высыпались из этого турнира, как горошины из лопнувшего стручка. Тебе наверняка сподручнее ответить исключительно за свою команду. Однако, согласись, в тотальности явления сути куда больше...

Виталий Родионов: Остаюсь при своем прежнем мнении. Для того чтобы нашим клубам выходить в группы еврокубков хотя бы на пару (а это случалось дважды), должно совпасть много благоприятных факторов. Спокойно, стабильно катиться по квалификации и регулярно участвовать двумя-тремя командами даже в раундах плей-офф – до такого наш футбол еще не дорос. Но если такое произойдет, это для меня будет не чудом, а все тем же стечением обстоятельств и хорошо выполненной работой. И здесь, конечно, нужно всем объединяться и трудиться для начала на общий еврокубковый рейтинг, стараться зацепить каждое зачетное очко, – сказал Родионов.

Напомним, БАТЭ еще поборется за выход в групповой раунд Лиги Европы. Борисовчане в плей-офф сыграют с украинской «Александрией».

Ранее на разных стадиях квалификации Лиги Европы свое выступление завершили минское и брестское «Динамо», а также «Шахтер».

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов в рамках проекта журналиста «Прессбола» Сергея Новикова «Мэйл на двоих» рассказал о том, что не стоит ожидать от белорусских клубов...

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