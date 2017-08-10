Талисман II Европейских игр в Минске должен быть похож на Агрика - участники ЕЮОФ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман II Европейских игр в Минске в 2019 году должен быть похож на Агрика. Об этом рассказали участники Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьёре, которых сегодня чествовали в Национальном олимпийском комитете Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси идет активная кампания по разработке талисмана будущих Евроигр. Юные белорусские спортсмены, добившиеся высоких результатов в конце июля на Европейском юношеском фестивале в Дьёре, также рассказали, каким они видят талисман. Многим ребятам во время соревнований в Венгрии понравился Агрик - талисман белорусских олимпийских команд на многих крупных мероприятиях.

"Этот талисман был с нами в Венгрии. И действительно он нам помог добиться высоких результатов, его копия присутствовала всегда рядом. Он запоминающийся. Мое мнение, будущий талисман Евроигр должен скопировать манеру поведения, какие-то черты талисмана белорусских олимпийских команд. Еще мне нравится идея сделать талисманом тигра ", - рассказал серебряный призер в метании молота на ЕЮОФ Артур Москаленко.

Волейболистка юниорской сборной Беларуси Юлия Минюк отметила, что талисман должен быть ярким и запоминающимся, чтобы его можно было узнать даже по очертаниям. Многим юным атлетам очень нравится идея изображения аиста - одного из символов Беларуси. "Только "бусел" должен быть спортивным и активным", - подчеркнули юные атлеты.

Как сообщалось, Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.

Заявки на конкурс по разработке талисмана II Европейских игр принимаются до 15 ноября 2017 года. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА. Обладатели трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.-0-