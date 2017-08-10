Адвокат Азаренко: «Судья отказался передавать дело об опекунстве над сыном в Беларусь»

Лора Вассер, американский адвокат белорусской теннисистки Виктории Азаренко, рассказала о подробностях дела об опекунстве над восьмимесячным сыном Лео.

«Отец ребенка Билли Маккиг, с которым Азаренко рассталась в июле, обратился в суд Лос-Анджелеса, который постановил, что на время рассмотрения дела об опекунстве Лео не может покидать город. Предполагается, что суд продлится минимум до октября.

Это значит, что Виктория вынуждена будет пропустить US Open или же отказаться от общения с сыном на время турнира. При этом белоруска считает, что ее экс-бойфренд не сможет надлежащим образом заботиться о ребенке, который еще месяц назад кормился грудью.

Азаренко предложила оплатить Билли Маккигу билет на турнир в Нью-Йорк, а также покрыть расходы на его проживание, но судья отклонил эту заявку.

Позже из Беларуси поступила заявка на опекунство над Лео, которая была действительной, так как родители ребенка имеют гражданство страны, но по неизвестным причинам судья отказался передавать дело в белорусский суд», – сказала адвокат.

Отметим, что Лора Вассер защищала таких известных людей, как Бритни Спирс, Эштон Катчер, Кристина Агилера, Джони Депп, Стиви Уандер, Меган Фокс, Хилари Дафф, Хайди Клум, Ким Кардашьян, Анджелина Джоли и многих других. В США ее называют «Королева разводов», отмечает TUT.BY .

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