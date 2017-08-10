Корниленко на год продлил контракт с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» объявили о заключении нового соглашения с белорусским нападающим Сергеем Корниленко.

Действующий контракт 34-летнего форварда продлен еще на один год.

За «Крылья Советов» Корниленко выступает с 2011 года. В 153 матчах он забил 39 мячей.