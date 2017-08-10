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Корниленко на год продлил контракт с «Крыльями Советов»

11.08.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Крылья Советов» объявили о заключении нового соглашения с белорусским нападающим Сергеем Корниленко.

Действующий контракт 34-летнего форварда продлен еще на один год.

За «Крылья Советов» Корниленко выступает с 2011 года. В 153 матчах он забил 39 мячей.  

 
 
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«Крылья Советов» объявили о заключении нового соглашения с белорусским нападающим Сергеем Корниленко.

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